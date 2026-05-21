Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultay iptali kararı sonrası CHP'de yeni dönemin taşları döşeniyor. Özgür Özel döneminin resmen kapanıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi devralmasının ardından "Erken kurultay kapıda mı?" sorusuna, Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş yanıt verdi. Canlı yayında partinin kongre aşamalarının sıfırdan başlayacağını belirten Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun koltukta kalıcı olmak amacıyla dönmediğini söyledi ve "Yıl sonunda Kemal Bey aday olmaz" dedi.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği tarihi "mutlak butlan" kararı sonrası siyaset kulisleri adeta alev aldı. Özgür Özel yönetiminin düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve iade edilmesinin ardından herkesin aklındaki tek soruya, Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş yanıt verdi.

TV100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Yarkadaş, merakla beklenen 'erken kurultay' ihtimaline son noktayı koydu.

"ERKEN KURULTAY İHTİMALİ YOK, SÜREÇ SIFIRDAN BAŞLAYACAK"

Barış Yarkadaş, mahkeme kararının ardından CHP'de hemen bir kurultay toplanmasının hukuken ve usulen mümkün olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini resmen devralmasıyla birlikte izleyeceği aşamalı yol haritasını açıklayan Yarkadaş, sürecin en alt kademeden başlayacağına dikkat çekti.

Yarkadaş'ın paylaştığı yol haritasına göre süreç şu şekilde işleyecek:

1. Aşama: İlk olarak mahalle delegeleri sıfırdan yeniden seçilecek.

2. Aşama: Mahalle seçimlerinin ardından ilçe ve il delegeleri ile başkanları belirlenecek.

3. Aşama: Tüm bu taban organizasyonu tamamlandıktan sonra, son aşamada genel başkanlık seçimi için büyük kurultay kararı alınacak.

"KEMAL BEY ADAY OLMAZ"

Yarkadaş, tüm bu sürecin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa kalıcı olarak aday olmayacağını ileri sürdü. Yarkadaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonunda Kemal Bey aday olmaz. Der ki: ‘Ben geldim, partiyi arındırdım, güvenli limana yanaştırdım. Kongrelerden seçilen delegelerimizle yeni genel başkanlarını seçeceğiz.’ ve nihayetinde yeni bir genel başkan seçilir."

"PARTİYİ GÜVENLİ NOKTAYA YANAŞTIRIP BIRAKACAK"

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği tarihi kararı yorumlayan Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki temel misyonunun koltuğa yerleşmek değil, partiyi toparlamak olacağını vurguladı. Yarkadaş’a göre Kılıçdaroğlu, yaşanan bu büyük hukuki krizlerin ardından partiyi demokratik ve güvenli bir kongre ortamına taşıyarak emaneti yeni seçilecek bir genel başkana devredecek.

Elif Yeşil
