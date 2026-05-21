Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti.

Alandere Mahallesi 536. Sokak’ta meydana gelen olayda, 13, 8 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının önünde tartıştığı eşi Alev Yılmaz’ın (37) boğazını keserek öldüren eşi Fatih Yılmaz (44), aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar etti.

ÇOCUKLARDAN BİRİ DE YARALANDI

13 yaşındaki çocuğun durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatih ve eşi Alev Yılmaz’ın cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan birinin yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.