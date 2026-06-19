Haberler

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı ama "evet" de demedi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı ama 'evet' de demedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmadı. CHP'de adayın parti organlarınca belirleneceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu da olabilir, başka birisi de olabilir. Bir sürü aday adayı vardır" ifadelerini kullandı.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı ancak net bir 'evet' demedi.
  • Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adayını CHP'nin yetkili organlarının belirleyeceğini söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için toplanan 16,5 milyon imzaya saygı duyduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanlığı görevine "mutlak butlan" kararıyla yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu da olabilir, başka birisi de olabilir. Bir sürü aday adayı vardır" dedi.

SORULARI YANITLADI

21 Mayıs'taki "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu, mevcut sistemin değişmesi gerektiğini vurgularken, adaylık konusunda net bir isim vermekten kaçındı.

"BEN BU REJİMİ KABUL ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını mevcut sistem üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben bu rejimi kabul etmiyorum ki. Ben bu sistemi kabul etmiyorum, tek adam sistemini kabul etmiyorum ki. Biz Anayasa'yı değiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE ADAYI YETKİLİ ORGANLAR BELİRLER"

CHP'nin aday belirleme sürecinin diğer partilerden farklı işlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. Burası AKP değil, MHP de değil. CHP'de ciddi bir itiraz kültürü vardır. Herkes düşüncelerini söyler, itiraz edenleri de genel başkan sonuna kadar dinler" dedi.

"16,5 MİLYON İMZAYA SAYGI DUYUYORUM"

Ekrem İmamoğlu için yürütülen imza kampanyasına da değinen Kılıçdaroğlu, "16,5 milyon insan imza vermiş, saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU ADAY ADAYI MI BİLMİYORUM"

İmamoğlu'nun adaylığı konusunda doğrudan bir değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, "Zamanı gelir ve eğer Anayasa değişmezse, mecburen bir Cumhurbaşkanı adayı belirlememiz gerekirse bakacağız elbette. İmamoğlu aday adayı mı bilmiyorum ki" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Müslim Sarı'nın da "Sorun çıkmazsa, mahkemeden adaylığının önünde bir engel olmazsa elbette herkes aday adayı olabilir. Bir sürü aday adayı vardır, olabilir." dediğini aktardı.  

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı

Kılıçlı yemin töreninde mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
CHP Genel Merkezinde gazetecilere hakaret eden partilinin biletini Kılıçdaroğlu kesti

CHP'de gazeteciye hakaret eden partilinin biletini Kılıçdaroğlu kesti
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi