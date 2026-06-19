Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl aradan sonra çıktığı ilk televizyon programında partisinin gündemine ve yaşanan krize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘FETÖ’ ÇIKIŞINA AÇIKLIK GETİRDİ

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu’na programın bir bölümünde partisine yönelik, “Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” çıkışı da soruldu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Şimdi bunu neden söyledim. Doğru verdiğiniz bilgiler. O dönem FETÖ'nün gazeteleri vardı, televizyonları vardı. Ekrem Bey de orada spor programları sunuyordu. Hiçbir zaman öyle bir suçlama yapmadık.

Özgür Bey şöyle bir açıklama yaptı, MİT müsteşarını kastederek ‘CHP'nin yurt dışı ofislerinden çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımı sırasında CHP'ye FETÖ ya da terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik’ demişti. Ben de buna dikkat çektim. Ne var bunda?

“HİÇBİR SİYASİ PARTİ ÜYELERİ HAKKINDA MİT'TEN RAPOR ALAMAZ”

MİT'ten FETÖ'cüler girmesin diye destek istemişler. Ben de diyorum ki kim bunlar? Geçmişte tanımadığım bazı isimler FETÖ'cü çıktılar. Ben de bu isimleri kastettim tabii ki. Gayet insani bir şekilde.

Hiçbir siyasi parti üyeleri hakkında MİT'ten rapor alamaz. Böyle bir şey istenmez"

Kaynak: Haberler.com