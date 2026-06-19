Haberler

Kılıçdaroğlu "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum" sözlerine açıklık getirdi

Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik kullandığı "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum" sözlerine açıklık getirdi. Geçmişte tanımadığı bazı isimlerin sonradan FETÖ'cü çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, bu sözleri gayet insani bir şekilde o isimleri kastederek söylediğini ifade etti.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye sızan FETÖ ajanlarını fark edemediği için özür dilediği sözlerine açıklık getirdi.
  • Kılıçdaroğlu, CHP'nin MİT'ten üye alımında FETÖ sızmasına karşı istihbarat desteği istediğini belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi partinin üyeleri hakkında MİT'ten rapor alamayacağını ifade etti.

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl aradan sonra çıktığı ilk televizyon programında partisinin gündemine ve yaşanan krize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘FETÖ’ ÇIKIŞINA AÇIKLIK GETİRDİ

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu’na programın bir bölümünde partisine yönelik, “Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” çıkışı da soruldu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Şimdi bunu neden söyledim. Doğru verdiğiniz bilgiler. O dönem FETÖ'nün gazeteleri vardı, televizyonları vardı. Ekrem Bey de orada spor programları sunuyordu. Hiçbir zaman öyle bir suçlama yapmadık.

Özgür Bey şöyle bir açıklama yaptı, MİT müsteşarını kastederek ‘CHP'nin yurt dışı ofislerinden çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımı sırasında CHP'ye FETÖ ya da terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik’ demişti. Ben de buna dikkat çektim. Ne var bunda?

“HİÇBİR SİYASİ PARTİ ÜYELERİ HAKKINDA MİT'TEN RAPOR ALAMAZ”

MİT'ten FETÖ'cüler girmesin diye destek istemişler. Ben de diyorum ki kim bunlar? Geçmişte tanımadığım bazı isimler FETÖ'cü çıktılar. Ben de bu isimleri kastettim tabii ki. Gayet insani bir şekilde.

Hiçbir siyasi parti üyeleri hakkında MİT'ten rapor alamaz. Böyle bir şey istenmez"

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz

Dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı