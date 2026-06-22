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Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı
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CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli’nin cenaze törenine Özgür Özel'in gönderdiği çenek damga vurdu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende Özel'in gönderdiği çelenkteki "CHP Genel Başkanı" yazılı unvan kısmı söküldü.

Özgür Özel'in CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli’nin cenaze törenine gönderdiği çelenkteki "CHP Genel Başkanı" yazısı söküldü. 

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CENAZEYE DAMGA VURAN ÇELENK

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası olan Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Feyzi Tunç Türeli, kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı.

"CHP GENEL BAŞKANI" YAZISI SÖKÜLDÜ

Törene Özgür Özel'in gönderdiği çelenk damga vurdu. Özel'in gönderdiği çelenkte "CHP Genel Başkanı" yazdığı görüldü. Çelenge müdahale ederek üzerindeki yazı kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com
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