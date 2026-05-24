Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Binanın tahliye edilmesi yönündeki yargı kararı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri parti binasına girdi.

Polis ekipleri ile içeride ve bahçede bekleyen partililer arasında arbede çıktı. Emniyet güçleri, binadaki kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL, GENEL MERKEZDEN AYRILDI VE TBMM’YE YÜRÜDÜ

Yaşanan arbededen bir süre sonra, mahkeme tarafından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasını terk etti. Parti binası önünde bekleyen kalabalığa seslenen Özel, açıklamasının ardından partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) doğru yürüyüşe geçti.

Yaşanan süreçten dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler."

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN TEPKİ: SORUMLULUK DİYALOG KAPISINI KAPATANLARINDIR

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu kanadından da dikkat çeken bir açıklama geldi. Özgür Özel’in grup başkanı seçildiği toplantıya katılmayan ve Kılıçdaroğlu’na desteğini sürdüren CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yaşananlara tepki gösterdi.

Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle özetledi: “CHP Genel Merkezi'ne sadece milletvekili arkadaşlarımız ve Parti Meclisi üyelerimizle girmek, konuşmak istedik. Ancak kilitli kapılar ve bariyerlerle girmemiz engellendi. Ve geri çekildik... Sonrasında gelişen olayların sorumluluğu diyalog kapısını kapatanlarındır. Hiç karamsar olmayın birlikte kazanacağız.”

