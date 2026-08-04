Siverek'te Asfalt Şantiyesinde Elektrik Akımına Kapılan Şef Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan (55) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Beyali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan, açıkta bulunan bir kabloya temas edince elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Demirkan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Demirkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demirkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı