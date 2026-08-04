Haberler

Siverek'te Asfalt Şantiyesinde Elektrik Akımına Kapılan Şef Hayatını Kaybetti

Siverek'te Asfalt Şantiyesinde Elektrik Akımına Kapılan Şef Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir asfalt şantiyesinde şef olarak çalışan 55 yaşındaki Mustafa Demirkan, açıkta bulunan bir kabloya temas ederek elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Demirkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan (55) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Beyali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan, açıkta bulunan bir kabloya temas edince elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Demirkan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Demirkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demirkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın çeteler bu kez ne için haraç kesmiş

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın haracı ne için kesmişler
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim

Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz

Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor