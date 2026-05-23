Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Kıbrıs'ta Ercan havalimanında yapılan güvenlik kontrolünde, bir yolcunun bagajındaki kriyojenik kapta yasa dışı olarak taşınan 4 insan embriyosu ele geçirildi. Gerekli resmi izinler alınmadan ülke dışına çıkarılmak istenirken bulunan embriyolar, uluslararası insan dokusu taşımacılığı ve üreme teknolojileri denetimlerini yeniden gündeme taşıdı. Embriyoların kime ait olduğu ve nereye götürüldüğü henüz netleşmezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Kıbrıs’ta bir havalimanında yaşanan olay uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan 24 yaşındaki İsrailli bir erkeğin bagajında, “Life Pack” etiketli kriyojenik taşıma kabı içerisinde saklanan 4 insan embriyosu bulundu. İlk bulgulara göre embriyoların İstanbul aktarmalı şekilde Meksika’ya götürülmesinin planlandığı öne sürüldü.
EMBRİYOLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
İddialara göre ele geçirilen embriyoların, Lefkoşa’nın kuzeyinde gerekli yetkilendirmeye sahip olmadığı belirtilen bir tüp bebek merkezinden temin edildiği değerlendiriliyor. Yetkili makamlar, embriyoların ülke dışına çıkarılması için sağlık otoritelerinden gerekli izinlerin alınmadığını belirtti.
İNSAN DOKUSUNUN YASA DIŞI TAŞINMASI SUÇLAMASI
Söz konusu kişi hakkında insan dokusunun yasa dışı şekilde taşınmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Ele geçirilen embriyolar ise soruşturma kapsamında delil olarak muhafaza altına alındı.
EN KRİTİK SORU HALA YANITSIZ
Soruşturmanın merkezindeki en önemli başlıklardan biri ise embriyoların kime ait olduğu ve nihai varış noktası olarak belirtilen Meksika’da kim ya da kimlerin bu embriyoları beklediği. Yetkililerin olayın tıbbi, hukuki ve uluslararası boyutlarını birlikte değerlendirdiği belirtiliyor.