Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Karpuzatan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın otoparkında meydana gelen olayda, kayınbaba D.K. ile iddiaya göre kızıyla boşanma aşamasında olduğu damadı E.D. (37) arasında tartışma çıktı.

DAMADI VE YANINDAKİNİ VURDU

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine D.K. tabancayla damadı E.D. ve yanında bulunan M.K. (24)'yı yaraladı. Kavgada E.D.'de bacağından bıçakla yaralandı. E.D. yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne, E.D. ve M.K.'da Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye ve hastanelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Tabancayla yaralanan E.D. ve M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, bıçakla yaralanan D.K. tedavisinin ardından taburcu edilerek, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı