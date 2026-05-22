Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve adı Galatasaray'la da anılan Bernardo Silva, kariyer planlamasıyla konuşarak gelecek dönemde eski kulübü Benfica'ya dönmek istediğini ifade etti.

Manchester City ile sözleşmesi yakında sona erecek ve takımdan ayrılacak olan Bernardo Silva, kariyerinin geleceğiyle ilgili net açıklamalar yaptı. 

İSTEĞİ BENFICA'YA DÖNMEK

Adı Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldız, asıl hedefinin eski takımı Benfica'ya dönmek olduğunu belirtti. Portekiz medyasına konuşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Benfica altyapısından yetiştiği kulübe dönmenin kariyer hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

''6 AY SONRA MI 3 YIL SONRA MI OLACAK SÖYLEYEMEM''

Transferinin zamanlamasına dair net bir yorum yapamayan Bernardo Silva, ''Net bir niyetim var. Geri dönmek istiyorum. Benfica'nın beni o zaman isteyip istemeyeceğini bilmiyorum ama geri dönmek istiyorum ve bu düşüncem değişmeyecek. Bu altı ay sonra mı, yoksa üç yıl sonra mı olacak, şu anda söyleyemem.'' dedi. 

Cemre Yıldız
