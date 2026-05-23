Adıyaman’da hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde F.A. isimli şahıs, gittiği Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi’nde eline aldığı cam bardağı kafasında parçaladı. Kendini yaralayan şahsa ilk müdahale sağlık personeli tarafından hastanede yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan şahsın firari bir hükümlü olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı