Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde hastaneye giden bir şahıs, eline geçirdiği cam bardağı kafasında parçalayarak kanlar içinde kalırken; tedavi altına alınan yaralının cezaevi firarisi bir hükümlü olduğu ortaya çıktı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde F.A. isimli şahıs, gittiği Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi’nde eline aldığı cam bardağı kafasında parçaladı. Kendini yaralayan şahsa ilk müdahale sağlık personeli tarafından hastanede yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
FİRARİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI
Hastanede tedavi altına alınan şahsın firari bir hükümlü olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı