Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli?

Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni ve makyör olan Kerimcan Durmaz, 2021 yılında "Peşimde" adlı şarkısını çıkardı. Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Kerimcan Durmaz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda LGBT'lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Periscope uygulamasında yaptığı yayınlarla fenomen olan Kerimcan Durmaz, hem erkek hem de bayan takipçileri tarafından oldukça sevilen, renkli bir kişilik. Şu anda özellikle Twitter, instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında binlerce takipçiye ulaşmış durumda. Kerimcan Durmaz ile alakalı her şey snapchatleri ve paylaşımları ile mi kısıtlı? Elbette değil ! Kerimcan Durmaz, ayrıca oldukça başarılı bir "Make-Up Artist"tir.

Sonrasında ise ünlü mekanlarda Dj olarak yer almış, televizyon dünyasında ise Bu Tarz Benim isimli programda jüri olarak yer almıştır. Günümüzde magazin dünyasının ünlü isimleri Kerimcan Durmaz ile aynı kareye girmek için kıyasıya yarışmaktadırlar. Kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan artık saymayı bıraktığını esprili bir dille mikrofonlarda dile getirmiştir.