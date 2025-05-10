Kerem İşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem İşkan ne iş yapıyor?

Sosyal medyada ve haber gündeminde sıkça adı geçen Kerem İşkan hakkında araştırmalar hız kazandı. TV ekranlarında sıkça gördüğümüz bu ismin geçmişi, mesleği ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kerem İşkan ne iş yapıyor, hangi görevde bulunuyor? İşte biyografisi, kariyer geçmişi ve hakkında merak edilenler…

KEREM İŞKAN KİMDİR?

Kerem İşkan, Türk basın ve yayın dünyasında uzun yıllardır aktif olarak görev yapan deneyimli bir gazeteci ve televizyoncudur. 1969 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde dünyaya gelen Kerem İşkan, medya kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Mesleki yolculuğu, 1985 yılında Yeni Meram Gazetesi'nde pikaj-montaj bölümünde başladı.

Kerem İşkan kimdir, kaç yaşında, nereli

Kısa süre içinde muhabirliğe geçiş yapan İşkan, Türkiye'de Yarın Gazetesi başta olmak üzere birçok önemli medya kuruluşunda görev aldı. Kariyeri boyunca muhabirlik, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü, program koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük gibi çeşitli kademelerde sorumluluk üstlendi.

Kerem İşkan yalnızca gazetecilikle sınırlı kalmayıp televizyon, dergi ve yazılı basında da yöneticilik yaptı. Aynı zamanda çevresel konulara olan duyarlılığıyla bilinen İşkan, Çevre Sağlığı Birliği Derneği (ÇESAB) Genel Başkanı olarak da görev almıştır.

Kerem İşkan ne iş yapıyor

Halihazırda TV42 kanalında Ana Haber sunuculuğu ve Haber Daire Başkanlığı görevlerini sürdüren Kerem İşkan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde temsilci olarak da aktif bir şekilde yer almaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Kerem İşkan, mesleki tecrübesi ve gündeme dair yaptığı yorumlarla geniş bir izleyici kitlesine sahiptir.