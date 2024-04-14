Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı mı? Mesut Kocagöz neden tutuklandı, suçu ne?

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı mı? Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz neden tutuklandı, tutuklandı mı merak ediliyordu. İşte detaylar...

MESUT KOCAGÖZ NİYE TUTUKLANDI?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: " Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

MESUT KOCAGÖZ KİMDİR?

Mesut Kocagöz, 2019 Mahalli İdareler Seçiminde, Kepez Belediye Meclis Üyeliği. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği. Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği görevlerine seçildi.

2019-2023 yılları arasında, Anet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürdü.

2016-2017 yılları arasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aldaş A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ağustos 2017 - 2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Anet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlık ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2004 - 2014 yılları arasında, Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı görevi, Mart 2014-2019 yılları arasında, Kepez Belediye Meclis Üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı, Asat Genel Kurul Üyeliği, Asat Spor Başkan Yardımcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği, Aldaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1990-1991 yılları arasında, Ankara Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Sözleşmeli Personel, 1991 - 2002 yılları arasında, Antalya'da yıllarca vergi rekortmeni olan bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2002 - 2004 yılları arasında, mali müşavirlik, kamuoyu araştırmacılığı ve çeşitli şirketlerde danışmanlık ve CEO görevlerini üstlendi.

İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü 1987-1988 öğretim yılında bitirdi.

1968 Antalya doğumlu olan Mesut KOCAGÖZ, evli ve 2 çocuk babası olup iş insanı kimliği yanında mali müşavir ve bağımsız denetçidir.