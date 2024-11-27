KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2024/7 Tercih Kılavuzu çerçevesinde yapılacak. Birçok kişi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. Peki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ÖSYM başvuru ekranı, tercih kılavuzu detayları ve şartlar!

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı, 27 Kasım- 3 Aralık 2024 tarihleri arasında KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kapsamında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan kılavuzu dikkatle incelemesi, başvuru şartlarını ve tercih kurallarını eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

KPSS 2024/7 ŞARTLARI NELERDİR?

İlanda; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.