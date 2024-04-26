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Kennedy kimdir? John F. Kennedy'yi kim öldürdü, neden öldü? John F. Kennedy hayatı ve biyografisi!

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Efsanevi Amerikan liderlerinden biri olan John F. Kennedy, tarihte unutulmaz izler bırakan bir figür olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı olarak görev yapan Kennedy hakkındaki detaylar merak konusu oluyor. Peki, Kennedy kimdir? John F. Kennedy'yi kim öldürdü, neden öldü? John F. Kennedy hayatı ve biyografisi!

Kennedy kimdir? Sorusu, zaman zamna merak ediliyor. Kennedy, sadece bir devlet adamı olarak değil, aynı zamanda trajik ölümüyle de tüm dünyanın dikkatini çekti. Bugün hala, Kennedy'nin yaşamı ve mirası, tarih kitaplarında önemli bir yer tutuyor ve insanların merakını cezbediyor. Peki, Kennedy kimdir? John F. Kennedy'yi kim öldürdü, neden öldü? John F. Kennedy hayatı ve biyografisi!

KENNEDY KİMDİR?

John Fitzgerald Kennedy veya John F. Kennedy, kısaca JFK (d. 29 Mayıs 1917, Brookline, Massachusetts - ö. 22 Kasım 1963, Dallas, Teksas, ABD), Ocak 1961'den suikasta uğradığı Kasım 1963'e değin Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı.

Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta öldürüldü. Suikastten kısa süre sonra tutuklanan Lee Harvey Oswald suikastı gerçekleştirmekle suçlandı. Ancak tutuklanmasından iki gün sonra, daha mahkemeye çıkarılamadan Jack Ruby tarafından vurularak öldürüldü. FBI ile Kennedy Suikastı'nı araştıran Warren Komisyonu resmi olarak Oswald'ın suikastı tek başına işlediği sonucuna vardı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Suikastları Araştırma Komitesi 1978'de tamamladığı soruşturmada Kennedy'i öldüren kurşunların Oswald tarafından ateşlendiği kararına varmasına karşın, Kennedy'nin bir komplonun da kurbanı olmuş olabileceğini açıkladı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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