Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Güncelleme:
Gaziantep'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, kendisinden kaçıp, markete sığınan 11 yaşındaki kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturarak bıçakladı. Dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te bir şahıs, kendisinden kaçarak markete sığınan 11 yaşındaki kız çocuğunu darp edip, bıçakladı.

ÖNCE DARP ETTİ

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmek istedi. Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı.

ARIDNDAN ÜZERİNE OTURDU, BIÇAKLADI

Ardından küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturan F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı. Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı.

TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
