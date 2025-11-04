Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi için setlere döndüğü bir dönemde, oyuncunun kazancını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdiği ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde çok sayıda mülk sahibi olduğu ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptığı biliniyordu. Şimdi ise yatırım yapmak için rotasını Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerine çevirdiği öne sürülüyor. Sosyal medyada da gündem olan oyuncunun finansal başarısı, birçok kullanıcı tarafından övüldü.

  • Kenan İmirzalıoğlu'nun Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde mülkleri bulunuyor.
  • Kenan İmirzalıoğlu'nun Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerinde geniş araziler satın aldığı öne sürülüyor.
  • Kenan İmirzalıoğlu'nun Aile Bir İmtihandır dizisinde bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı daha önce gündeme gelmişti.

Kenan İmirzalıoğlu, setlere dönmeye hazırlanırken servetini gayrimenkule yönlendirdi. Balat ve Tarlabaşı'ndaki mülklerinin ardından Trakya bölgesinde de geniş araziler satın aldığı öne sürüldü.

ATV ekranlarında yayınlanacak Aile Bir İmtihandır dizisinin hazırlıkları sürerken, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın ekran tarihi henüz açıklanmadı. Şimdilerde yeni dizisi için sette olan İmirzalıoğlu'nun dizide bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı daha önce gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun bu kazancını nasıl değerlendirdiği, yeni bir gelişmeyle ortaya çıktı.

SERVETİNİ GAYRİMENKULE YÖNLENDİRDİ

Ünlü oyuncunun son dönemde kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdiğini ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun özellikle Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde çok sayıda mülk sahibi olduğu ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptığı biliniyordu. Ünlü ismin şimdi ise yatırım yapmak için rotasını çevirdiği bölge belli oldu.

TRAKYA'YA DA YATIRIM YAPIYOR

Yatırımlarını sadece İstanbul'la sınırlamayan oyuncunun, Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerinde geniş araziler satın aldığı, bu bölgelerde uzun vadeli projeler planladığı öne sürülüyor. Sektör kaynakları, İmirzalıoğlu'nun "riskten uzak ama kazanç odaklı" bir yatırım stratejisi izlediğini ve gayrimenkulü güvenli liman olarak gördüğünü belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İmirzalıoğlu'nun gayrimenkul yatırımları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı oyuncunun finansal başarısını övdü. "Setten kazandığını akıllıca değerlendiriyor" ve "Kenan artık oyunculuktan çok iş insanı gibi davranıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

BU ADAMIN HAKKIDIR ADAM GERÇEKTEN KARAKTERİ OMURGASI DÜZGÜN ADAM HELAL OLSUN KARA DAYIMA.

