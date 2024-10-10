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Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?
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Kemerburgaz, Belgrad Ormanı'nın güneybatısında, Kurt Kemeri ve Uzun Kemer su kemerlerinin arasında yer alan tarihi bir yerleşim yeridir. Peki, Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

İstanbul'un 1453'te fethinden sonra, burcun Türkçe çevirisi olan Burgaz olarak yeniden adlandırılmıştır. Ünlü mimar Mimar Sinan (1489/1490-1588) yıkık Bizans su kemerlerini onardığında ve bölgede yeni su yolları inşa ettiğinde, yerel halk adını Kemer ('su kemeri') ve Burgaz kelimelerinin birleşiminden oluşan Kemerburgaz olarak değiştirdi Peki, Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede? Peki, Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

KEMERBURGAZ NEREDE?

Kemerburgaz, Türkiye'nin İstanbul ilinin Eyüp ilçesine bağlı bir semttir.

Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

Kemerburgaz, Belgrad Ormanı'nın güneybatısında, Kurt Kemeri ve Uzun Kemer su kemerlerinin arasında yer alan tarihi bir yerleşim yeridir. Bizans döneminde (yaklaşık 330-1453) adı Pyrgos (Yunanca:, 'kule' veya 'burç') idi.

Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

İstanbul'un 1453'te fethinden sonra, burcun Türkçe çevirisi olan Burgaz olarak yeniden adlandırılmıştır.

Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

Ünlü mimar Mimar Sinan (1489/1490-1588) yıkık Bizans su kemerlerini onardığında ve bölgede yeni su yolları inşa ettiğinde, yerel halk adını Kemer ('su kemeri') ve Burgaz kelimelerinin birleşiminden oluşan Kemerburgaz olarak değiştirdi.

Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

DEMOGRAFİ

Semtin etnografik yapısı, fetihten sonraki Osmanlı döneminde (1453-1923) değişmeden kalmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapılan ilk nüfus sayımına göre köyde 360 Rum kökenli ve 10 Türk hane bulunmaktadır. Türk sakinler, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'dan göç etmişlerdir.

Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede?

1923 yılında Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesi sırasında, mübadele ile Yunanistan'a gönderilen Rum kökenlilerin yerine Selanik'ten gelen Türkler köye yerleştirilmiş ve burada Kuzey Eğriboz'daki Neos Pyrgos (Yeni Pyrgos) yerleşimini kurmuşlardır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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