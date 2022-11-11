kemal Sunal doğum günü ne zaman?
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Kariyeri boyunca birçok filimde rol almış oynadığı rollerle milyonların hafızasında yer edinmiş usta oyuncu Kemal Sunal Türk sineması diyince akla gelen ilk isimlerden biri. Peki, Kemal Sunal kimdir? Kaç yılında doğdu? Doğum günü bugün mü? Oynadığı filmler hangileridir? Kaç yılında vefat etti? işte detaylar.
Türk komedisi denince akla ilk gelen isimlerden birisi Kemal Sunal. Yeşilçam'ın en görkemli döneminin yıldızlarından. Kemal Sunal, bugün bile yayınlanan filmleriyle herkesi gülme krizlerine sokabilen birisi. Peki, Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?
Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında Malatya'da doğdu. Annesi ev hanımı, babası Migros'ta işçi olan Sunal, üç kardeşin en büyüğüydü.
Çocukluk yıllarını Küçük Pazar'da geçiren Sunal, okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenimine başlayan başarılı oyuncu, 12 Eylül döneminde okulu bırakmış ancak sonrasında geri dönüp öğrenimini tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır.
1974 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın, Ali ve Ezo adlarında, biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu vardır.
Kariyeri boyunca 82 sinema filminde rol alan başarılı oyuncunun canlandırdığı karakterlerin genel özelliği, haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima "gülen" adamdır.
- 72 Tatlı Dillim
- 1973 Oh Olsun
- 1973 Güllü Geliyor Güllü
- 1973 Canım Kardeşim
- 1973 Yalancı Yarim
- 1974 Salak Milyoner
- 1974 Köyden İndim Şehire
- 1974 Mavi Boncuk
- 1974 Hasret
- 1974 Salako
- 1975 Şaşkın Damat
- 1975 Hanzo
- 1975 Hababam Sınıfı
- 1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
- 1976 Tosun Paşa
- 1976 Süt Kardeşler
- 1976 Sahte Kabadayı
- 1976 Meraklı Köfteci
- 1976 Kapıcılar Kralı
- 1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor
- 1977 Sakar Şakir
- 1977 Şabanoğlu Şaban
- 1977 İbo ile Güllüşah
- 1977 Hababam Sınıfı Tatilde
- 1977 Çöpçüler Kralı
- 1978 Yüz Numaralı Adam
- 1978 Köşeyi Dönen Adam
- 1978 Kibar Feyzo
- 1978 İyi Aile Çocuğu
- 1978 İnek Şaban
- 1978 Avanak Apti
- 1979 Umudumuz Şaban
- 1979 Şark Bülbülü
- 1979 Korkusuz Korkak
- 1979 Dokunmayın Şabanıma
- 1979 Bekçiler Kralı
- 1980 Zübük
- 1980 Gol Kralı
- 1980 Gerzek Şaban
- 1980 Devlet Kuşu
- 1981 Üç Kağıtçı
- 1981 Kanlı Nigar
- 1981 Davaro
- 1982 Yedi Bela Hüsnü
Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hayatımıza renk katan Kemal Sunal, sinema hayatının 83. filmi olacak olan Balalayka isimli projeye başlamak için 3 Temmuz 2000 tarihinde Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 55 yaşında aramızdan ayrılan ve "Sinemanın Gülen Adamı" olarak anılan Sunal, özellikle Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği "Şaban" karakteriyle akıllara kazınmıştır.