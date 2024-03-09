İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Kazım Özgan kimdir? İYİ Parti Adana Kozan Belediye Başkan adayı Kazım Özgan kimdir?

İYİ PARTİ ADANA KOZAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan oldu.

KAZIM ÖZGAN KİMDİR?

1964 yılında Kozan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kozan'da tamamladı. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğundan okuyabilmek için, Çukurova'nın bereketli topraklarında zaman, zaman portakal topladı veya pamuk tarlasında pamuk topladı, çapa yaptı, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nin yapımında görev üstlendi.

1986-1988 yıllarında Antalya/ Serik'te Serbest Mimar olarak çalıştı. 1989 yılında Sivas Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde Mimar olarak göreve başlayarak aynı kurumda Proje Şefi, Müdür Yardımcısı ve Proje ve İnşaat Müdürü, Harita Müdürü ve İmar Müdürü olarak görev yaptı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonucunda Kozan Belediye Başkanı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 seçimleri sonrası Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

5 Yıl Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Özgan 31 Mart yerel seçimlerinde tekrardan Kozan Belediye başkanlığına seçildi.

Birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliğinin yanı sıra uzmanlık alanıyla ilgili bazı önemli projelere de imza atmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.