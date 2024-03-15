Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı ise Kazım Kurt. Kazım Kurt nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KAZIM KURT KİMDİR?

1957 yılında Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Köyü'nde doğdu. İlkokulu aynı köyde okuyan Kurt sırasıyla İstanbul Haydarpaşa ve Eskişehir Bahçelievler liselerinde okudu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Kurt, 1980 yılında üniversite eğitimini tamamladı.

Üniversite döneminde siyasetin içinde aktif olarak yer alan ve bu dönemde okuduğu siyasi yayınlar sayesinde siyaset hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı bulan Kazım Kurt, avukatlık stajının ardından meslek hayatına Eskişehir'de başladı.

Siyasetin yasaklandığı 1980 yılında Seyitgazispor'un kuruluş aşamasında yer alan Kurt, bir dönem Seyitgazispor'da 2. Başkanlık görevini yürüttü. Görev yaptığı süre içerisinde Seyitgazispor'un amatör küme maçlarına katılmasını sağladı. Hafta sonları sporculuk yapıp maçları takip ederken bir yandan da Eskişehir Gelişim Vakfı kuruluşu çalışmalarına katılan Kurt, aynı zamanda vakfın kurucu üyesi oldu. Yine aynı dönemde Seyit Battal Gazi Vakfı'nın kuruluşunda görev alan Kurt, Kırım Derneği, Kırım Gelişim Vakfı'nın da kurucusu olarak, sivil toplum hareketinin Eskişehir'de gelişmesine katkı sağladı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.