Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Tele 1'e kayyum atanmasının ardından kanalda TEKNOFEST temalı bir yayın yapılmaya başlandı. Yayında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki başarıları ekrana taşınırken, bu değişiklik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Tele 1'in bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. yönetimine TMSF kayyum atandı.
  • Kayyum ataması sonrası Tele 1'de TEKNOFEST temalı bir yayın başladı.
  • TEKNOFEST yayınında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarıları anlatıldı.

Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı öne sürülen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri belgeler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına dair kayıtlar tespit edildi. Soruşturma kapsamında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlamaları yöneltilen Merdan Yanardağ hakkında da işlem başlatıldı.

TELE 1'E KAYYUM KARARI

Savcılığın açıklamasına göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde Tele 1'in bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Kanalın yönetimine el konulmasının ardından Tele 1 ekranlarında da yayın akışı değişti.

TEKNOFEST YAYINI DİKKAT ÇEKTİ

Kayyum atamasının ardından kanalda TEKNOFEST temalı bir yayın yapılmaya başlandı. Yayında, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarıları detaylı şekilde anlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVatanperver adam:

yazdim ama yayinlamadinuz yerli ve milli eserlerimizi bazilarinin gizune sokun anlayana kadar izletin faviri kanallari kabuslari olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Saddam, Aliyev, Esat, Sisi, Kaddafi, Putin ve bizimki, bilin bakalım ortak yönleri nedir.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

kuzey kore de aynısını yapıyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Tamam hos guzel ulke savunmasina harcamalar yapiliyor oda tamam. Celik kubbeler yapiyorsunuz hava savunma sistemi oda tamamm. Peki bunlari nicin yapiyorsunuz imzalanan acik semalar anlasmasindan faydalanarak. basimizda spreyleme ucaklari eksik olmuyor. etrafimizdaki kuslar bile azaldi yagmura engel oluyor ve isiyi artiriyor. Yani bu ucaklar halki perisan hale getiriyor. Ulke bundan cok zarar goruyor. Savunma sistemi nicin yapiyorsunuz ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Fotodaki adamı depremden beri evden çıkmayan genç zannettim harbi süpriz olurdu yayın politijası değişimi süprüz değil keza

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
