Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı öne sürülen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri belgeler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına dair kayıtlar tespit edildi. Soruşturma kapsamında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlamaları yöneltilen Merdan Yanardağ hakkında da işlem başlatıldı.

TELE 1'E KAYYUM KARARI

Savcılığın açıklamasına göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde Tele 1'in bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Kanalın yönetimine el konulmasının ardından Tele 1 ekranlarında da yayın akışı değişti.

TEKNOFEST YAYINI DİKKAT ÇEKTİ

Kayyum atamasının ardından kanalda TEKNOFEST temalı bir yayın yapılmaya başlandı. Yayında, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarıları detaylı şekilde anlatıldı.