Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bodrum'daki The Plaza Bodrum oteli ve Şaban Kayıkçı'nın hisselerine el konuldu. Bazı gazetecilerin bu otelde konakladığı iddiaları üzerine Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, "Temiz medya istiyoruz, kimlerin menfaat sağladığı açıklanmalı" çağrısında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, Bodrum'daki The Plaza Bodrum isimli otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'deki şirket ortaklık payına el konuldu.

"GAZETECİLERİN KONAKLADIĞI" İDDİASI GÜNDEMDE

Soruşturmanın yankıları sürerken, bahsi geçen otellerde bazı gazetecilerin de konakladığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar, basın camiasında geniş yankı uyandırdı.

"TEMİZ MEDYA İSTİYORUZ"

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken bir çağrıda bulundu. "Temiz medya istiyoruz" diyen Burhan, " Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kimlerin kaldığı, kimlerin menfaat sağladığı açıkça ortaya konulmalıdır. Gazetecilik mesleği töhmet altında bırakılamaz. Gerçek gazeteciler hesap vermekten korkmaz, gizlenen ilişkiler hem basını hem toplumu zehirler" ifadelerine yer verdi.

BASIN BAĞLANTISI İNCELENSİN

Burhan'ın açıklaması medyada etik tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, soruşturmanın basın bağlantılarının da incelenip incelenmeyeceği sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Medya
