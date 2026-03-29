Kayseri'nin ilk pelikanları geldi

Baharla birlikte Kayseri'nin içerisinde ağırladığı kuş türleri de gelmeye başladı. Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ilk flamingo kafilesinin göründüğü sazlığa, şimdi de tepeli pelikanlar geldi. Pelikanları ilk olarak görüntüleyen ressam ve doğa sanatçısı Muhammed Emin Gürpınar'ın çektiği görüntülerde görsel şölen sundu.

Baharın gelmesiyle birlikte Kayseri'ye adım atan ilk pelikan grubu dronla görüntülendi.

Baharla birlikte Kayseri'nin içerisinde ağırladığı kuş türleri de gelmeye başladı. Ramsarkriterlerini taşımasından dolayı 'uluslararası öneme sahip sulak alan' olarak tanımlanan, Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı da misafirlerini ağırlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk flamingo kafilesinin göründüğü sazlığa, tepeli pelikanlarda geldi.

Pelikanları ilk olarak görüntüleyen ressam ve doğa sanatçısı Muhammed Emin Gürpınar'ın çektiği görüntülerde görsel şölen sundu. Büyük bir özen gösterip sürüyü ürkütüp dağıtmadan o anları kayıt altına alan Gürpınar, kentin güzelliklerini göz önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

