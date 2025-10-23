Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırı olayı, bölge halkı ve üniversite camiasında derin üzüntü yarattı. Üniversitenin Edebiyat Fakültesi öğrencisi ve üç çocuk annesi Meliha K., eski eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda pompalı tüfekle ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Kayseri Erciyes Üniversitesi silahlı saldırı olayı nedir, saldırı nasıl gerçekleşti? Saldırıya dair detaylar...

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde, Halk Bilimi bölümünde eğitim gören Meliha K. ile eski eşi F.K. arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle patlak verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Meliha K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan kadın öğrenci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİLAHLI SALDIRI OLAYI SONRASI YAŞANANLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırı sonrası şüpheli F.K., olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak üniversite kampüsü içindeki güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede yakalandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, olay yerine gelerek hem güvenlik güçlerinden bilgi aldı hem de yaşanan trajedi nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Üniversite yönetimi, öğrencilerine ve personeline gönderdiği mesajda, olayın münferit bir vaka olduğunu ve kampüs genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguladı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı gibi devam ettiğini belirten açıklamada, güvenlik güçlerinin olayın failini hızlıca yakaladığı ve kampüs güvenliğinin etkilenmediği ifade edildi.

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİLAHLI SALDIRI OLAYI: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri, tanık ifadeleri ve saldırganın psikolojik durumu detaylıca inceleniyor. Ayrıca, üniversite kampüslerinde benzer olayların önüne geçmek için güvenlik protokolleri gözden geçiriliyor.