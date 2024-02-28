Galler Prensesi Kate Middleton son dönemlerde sağlığı ile gündemde. Geçtiğimiz dönemlerde bir ameliyat geçiren prensesin kanser olduğu iddiaları yalanlandı. Ancak son Middleton'un davete katılmaması dikkat çekti.Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir?

GALLER PRENSESİ NEDEN AMELİYAT OLDU?

Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'ta mide bölgesindeki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu ve 2 hafta boyunca hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı ilk başta gizlense de, kanser olduğu iddiaları yalanlandı. Middleton'un nisan ayında işlerinin başına döneceği açıklandı, ancak Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir davete katılmadı.

KRALİYET AİLESİNİ KİM TEMSİL ETTİ?

Kral Charles da Kate Middleton ile aynı zamanlarda ameliyat oldu. Büyüyen prostat nedeniyle ameliyat olan Kral, Middleton ile aynı gün hastaneden taburcu oldu. Camilla bu süreçte eşini hastanede ziyaret ederken basına poz verdi. Galler Prensi William ise eşinin tedavi sürecinde sadece bir kez görüntülendi. Galler Prensi William bu süreçte babasından bazı görevler de devraldı. BAFTA'nın patronu olarak tanınan William, önceki gün yapılan törene katılmayacağını söylemiş ancak saatler kala kararından vazgeçerek kırmızı halıda boy göstermişti. Öte yandan Avrupa'nın ve İngiltere'nin önde gelen kraliyet ailesi üyeleri de dün Windsor Şatosu'nda buluştu. Yunanistan'ın tacını ve tahtını yıllar önce kaybeden kralı Konstantin anısına düzenlenen anma törenine Kral Charles ve oğlu Galler Kralı William da son anda katılmama kararı aldı. Bu durumda İngiliz kraliyet ailesini en üst düzeyde temsil etme görevi ise Kral Charles'ın karısı Camilla'ya kaldı. Siyah çizgili kıyafetiyle davette boy gösteren Camilla, kraliyet ailesindeki kariyeri boyunca ilk kez bu denli önemli bir davette eşini temsil etmiş oldu.