Kate Middleton ile Prens William kaç yıldır evli? Kate Middleton ve Prens William'ın hiç görülmeyen düğün fotoğrafları!

Kate Middleton ve Prens William, 13. evlilik yıl dönümlerini benzersiz bir kare ile kutladı, bu, Middleton'un kansere yakalandığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Çiftin hiç görülmeyen düğün fotoğrafları gündeme damga vurdu. Kate Middleton ile Prens William kaç yıldır evli? Kate Middleton ve Prens William'ın hiç görülmeyen fotoğrafları!

KATE MİDDLETON VE PRENS WİLLİAM KAÇ YILLIK EVLİ?

Galler Prensesi Kate Middleton, tedbir amaçlı kemoterapi gördüğünü açıkladıktan sonra eşi Prens William ile 13. evlilik yıl dönümlerini özel bir kutlama ile geçirdi.

Bu zorlu süreçte birlikte olmaları, çiftin dayanışma ve sevgi dolu birlikteliğini gösteriyor.Galler Prensi ve Prensesi, 29 Nisan 2011'deki düğünlerinde çekilen ve daha önce paylaşılmamış bir fotoğraf karesini "13 yıl önce bugün" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu özel paylaşım, binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Çiftin Westminster Abbey'de gerçekleşen nikahı, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından canlı yayınla izlenmişti.

KAÇ ÇOCUKLARI VAR?

Prens William ve Prenses Kate'in 13 yıllık evliliği boyunca üç çocukları oldu: Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis (6). Bu süreçte çift, aile hayatlarını kamuoyundan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştı, ancak çocuklarıyla paylaştıkları bazı özel anları da zaman zaman paylaştılar.

İşte çiftin hiç görülmeyen düğün kareleri;