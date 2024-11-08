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Haberler

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Haberler
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Haberler
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8 Kasım tarihinde TV'de hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışı listesi belirlendi. İzleyiciler, favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor.

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 8 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 8 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Kara Ağaç Destanı

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

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