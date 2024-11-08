KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
8 Kasım tarihinde TV'de hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışı listesi belirlendi. İzleyiciler, favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 8 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 8 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını