Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan adayı ise Kasım Karaköse. Kasım Karaköse kimdir? Kasım Karaköse nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KASIM KARAKÖSE KİMDİR?

Kasım Karaköse 01.04.1974 yılında Adana İli İmamoğlu ilçesi Saygeçit mahallesinde doğdu. İmamoğlu Lisesini 1995 yılında tamamladı. Çiftçilikle uğraşmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevine 20.12.2014 tarihinde seçilerek başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimler için , İmamoğlu Belediye Başkan adayı olarak 14 Kasım 2018 tarihinde aday gösterildi. Seçimler sonucunda 31 Mart 2019 tarihinde İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 10 Nisan 2019 tarihinde Mazbatasını alarak ,İmamoğlu Belediye Başkanlığı görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.