Kasım ara tatil ne zaman? 2025 okullar ne zaman kapanacak, ara tatil Kasım'ın kaçında başlayacak? Ara tatil kaç gün sürecek?

kasım ara tatilinin detaylarını merak ediyor. Özellikle "Kasım ara tatil ne zaman?", "Okullar ne zaman kapanacak?", "Kasım'ın kaçında ara tatil başlayacak?" ve "Ara Tatil kaç gün sürecek?" gibi sorular gündemde. Peki, Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil Kasım'ın kaçında başlayacak? Ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatile dair detaylar haberimizde...

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu takvime göre 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte ara tatil sürecine girecek.

Bu tarihler arasında okullarda eğitim-öğretime ara verilecek ve öğrenciler hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatil uygulaması, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve öğretmenlerin planlama yapabilmesi adına oldukça önemli bir yer tutuyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Veliler ve öğrenciler için tatilin başlangıç tarihi kadar, "okullar ne zaman kapanacak?" sorusu da önem arz ediyor. MEB takvimine göre, okullar 7 Kasım 2025 Cuma günü öğrenciler için son kez ders zilini çalacak. Yani resmi olarak ara tatil, 10 Kasım Pazartesi günü başlasa da, pratikte tatil süreci 7 Kasım Cuma akşamı başlamış olacak.

Bu nedenle öğrenciler, Cuma günü okuldan çıktıktan sonra tatil moduna girecekler. 9 Kasım Pazar gününe kadar geçen sürede aileler kısa seyahat planları yapabilir, öğrenciler ise dinlenmeye vakit ayırabilir.

KASIM'IN KAÇINDA ARA TATİL BAŞLAYACAK?

"Kasım'ın kaçında ara tatil başlayacak?" sorusunun cevabı, takvim detaylarıyla birlikte netleşmiş durumda. MEB'in açıklamasına göre, kasım ara tatili resmi olarak 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor. Ancak öğretim faaliyetlerinin sona erdiği tarih olan 7 Kasım Cuma günü, fiilen tatilin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bu yılki tatil dönemi, hem hafta içi hem de hafta sonunu kapsayan bir zaman dilimini içine alması bakımından öğrenciler için oldukça avantajlı bir şekilde planlandı.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatilin süresi her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 iş günü olarak belirlendi. Yani 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında öğrenciler derslerden muaf olacak. Ancak bu sürece öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde, toplamda 9 günlük bir tatil süresi ortaya çıkıyor.

Tatil Süreci Şu Şekilde:

Son ders günü: 7 Kasım Cuma

Ara tatil başlama tarihi: 10 Kasım Pazartesi

Ara tatil bitiş tarihi: 14 Kasım Cuma

Okulların açılacağı tarih: 17 Kasım Pazartesi

Dolayısıyla öğrenciler 8 Kasım Cumartesi gününden 16 Kasım Pazar gününe kadar toplamda 9 günlük bir dinlenme süreci yaşayacaklar.