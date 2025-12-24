Haberler

Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli bir kişinin sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları düzenli olarak beğenmesini 'güven sarsıcı davranış' kabul ederek boşanma davasında tazminat gerekçesi saydı. Kararı değerlendiren Avukat Burak Evci, sadakat yükümlülüğünün artık dijital dünyayı da kapsadığını ve bu tür etkileşimlerin yargı aşamasında kusur olarak nitelendirilebileceğini vurguladı.

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik devam ederken karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmetti.
  • Yargıtay, Kayseri'de bir boşanma davasında erkeğin sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğrafları düzenli beğenmesi nedeniyle ağır kusurlu sayılıp tazminat ödemesine karar verdi.
  • Yargıtay kararı, sosyal medyada yapılan beğenilerin boşanma davalarında kusur tespitinde belirleyici rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkilerine ilişkin verdiği emsal nitelikteki kararında, evlilik devam ederken karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu değerlendirdi.

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Söz konusu karar, Kayseri'de görülen bir boşanma davasında, eşlerden birinin sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğrafları düzenli şekilde beğenmesi üzerine verildi. Yerel mahkeme erkeği ağır kusurlu sayıp tazminat ödenmesine de hükmetti. Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları Yargıtay tarafından onandı, bu davranışın evlilik birliğini temelinden sarstığı kabul edildi.

Karşı cinse ait fotoğrafları düzenli olarak beğenen eş tazminata mahkum edildi

"BOŞANMA DAVALARINDA KUSUR SAYILIYOR"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, şöyle konuştu: "Yargıtay'ın bu kararı, sadakat yükümlülüğünün yalnızca fiziksel davranışlarla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal medyada yapılan beğeniler, paylaşımlar ve etkileşimler artık evlilik hukukunun doğrudan konusu haline gelmektedir. Dijital ortamda sergilenen bu tür davranışlar, boşanma davalarında kusur tespitinde belirleyici rol oynamaktadır."

Karşı cinse ait fotoğrafları düzenli olarak beğenen eş tazminata mahkum edildi

"MASUM GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR, CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Evci, kararın özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı günümüzde önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, "Evlilik birliği içerisinde 'masum' olarak görülen dijital davranışlar, hukuken ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle eşlerin sosyal medya kullanımında daha dikkatli ve özenli davranmaları gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

Gayri resmi aldatın Kayıtsız belgesiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Zinayı suc olmaktan cıkaran akapeyede laf et yargıtay sıkıysa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Icardi'yi Arjantin'e mi götürüyor? China Suarez'den çok konuşulacak açıklama

Icardi'yi Arjantin'e mi götürüyor? Çok konuşulacak açıklama