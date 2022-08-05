Ng Medya tarafından çekilen Kardeşlerim dizisinin 3. sezon çekimleri için tarih belli oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin çekimleri 13 Ağustos 2022 itibariyle başlayacak. Peki, Kardeşlerim ne zaman başlıyor? 2022 Kardeşlerim 3. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ng Medya tarafından çekilen Kardeşlerim dizisinin 3. sezon çekimleri için tarih belli oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin çekimleri 13 Ağustos 2022 itibariyle başlayacak.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her Cumartesi günü ekranlara gelen Kardeşlerim'in yeni sezonu için heyecan dorukta.

Merakla beklenen dizinin yeni sezon çekimlerine kısa bir süre kala ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

KARDEŞLERİM KONUSU

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.