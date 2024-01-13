Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm izleme linki araştırılmaktadır. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kardeşlerim yeni bölüm izle! Kardeşlerim canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kardeşlerim 112.bölüm canlı izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gençlik başımda duman… İlk aşkım ilk heyecan."

"Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı."

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar. Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar. Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Eren ailesi kayıp paraları arıyor

"Sadece gülüşümü yakalayın, öfkem size ağır gelir!"

Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır. Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır. Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur. Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar. Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

KARDEŞLERİM 112. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kardeşlerim yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kardeşlerim 112. bölümü ATV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.