Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Karakoçan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Karakoçan nerede? Karakoçan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karakoçan ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi merak edildi. Peki, Karakoçan nerede? Karakoçan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karakoçan ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KARAKOÇAN NEREDE?

Karakoçan, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 14.625

Yüzölçümü: 1.085 km² (418 mil²)

KARAKOÇAN İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Karakoçan ilçesinin nüfusu 14.625'tir.

KARAKOÇAN HANGİ İLE BAĞLI?

Karakoçan, Elazığ ilinin bir ilçesidir. 1936 yılında ilçe olmuştur. İlçenin bugün itibarıyla 1 beldesi, 88 köyü, 7 mahallesi bulunmaktadır. Karakoçan'a bağlı tek belde olan yerleşim yeri Sarıcan adını taşımaktadır. Sarıcan Beldesi iki mahalleden oluşmaktadır. Bunun dışında Çan ve Başyurt adıyla iki adet bucağı bulunmaktadır. 2020 yılı nüfus sonuçlarına göre 14.625'i merkezde olmak üzere toplam nüfusu 28.434'tür.

Tarihçe

Karakoçan'ın merkezinde tarihi yönden önem taşıyan herhangi bir yerleşim birimi olmamasına karşın, yakın köylerinde ve civarında tarihi yönden önem taşıyan birçok yerleşim birimi bulunmaktadır. Bunların başında Karakoçan ilçesi ile Mazgirt ilçesi (Tunceli) sınırını teşkil eden Peri çayı üzerinde yapılmış olan ve ilçeye 12 km uzaklıkta bulunan Bağin Kalesi gösterilebilir. Ayrıca ilçeye bağlı birçok köyde bulunan tarihi kiliselerde diğer eserler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Zengin doğal güzelliklere sahip olan ilçede, Peri Çayı kenarında bulunan Golan kaplıcalarını her yıl binlerce kişi sağlık amacıyla ziyaret etmektedir. Yine ilçe merkezinde Kalecik Barajı Çamlığı, Beyaz Çeşme Mesire Yeri, Güzelbaba Ormanı yaz aylarında halkın rağbet ettiği dinlenme yerleridir.