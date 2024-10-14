Üye Girişi
Haberler

Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisi bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı ve Karadut dizisinde son bölüm ne olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. 7 Ekim Pazartesi günü Karadut dizisi var mı ve bu akşam Karadut dizisi yayınlanacak mı merak ediliyor. Peki, Karadut bu akşam var mı? ATV yayın akışı!

Karadut dizisi bu akşam var mı? ATV'nin bu akşamki yayın akışında Karadut dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Karadut dizisi 4. bölümü için geri sayım başladı. Karadut bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KARADUT BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisi yeni bölümüyle bu akşam seyircisi ile buluşuyor.

Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

KARADUT DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir. Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır. Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler. Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.

Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

7 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karadut

Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

KARADUT DİZİS OYUNCU KADROSU

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Televizyon Magazin Yaşam Dizi Atv

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

100 bin dolara savcıyı vuracakmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi
Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Gül kimdir, Türkiye'yi seçecek mi? Deniz Gül kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda, nerede oynuyor? E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var? Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, neden olur? Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü? Daron Acemoğlu hangi okuldan mezun oldu, nerede okudu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç ertelendi mi? Türkiye maçı iptal mi? Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında ve nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul barajları doluluk oranı nedir? Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Ankara zabıta alımı başvuru ekranı! Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.