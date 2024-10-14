Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Karadut dizisi bu akşam var mı? ATV'nin bu akşamki yayın akışında Karadut dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Karadut dizisi 4. bölümü için geri sayım başladı. Karadut bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KARADUT BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisi yeni bölümüyle bu akşam seyircisi ile buluşuyor.

KARADUT DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir. Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır. Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler. Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.

7 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karadut

KARADUT DİZİS OYUNCU KADROSU

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan