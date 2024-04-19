Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 8. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Kara Ağaç Destanı dizisi, 23 Şubat tarihinde TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya başlıyor. Yapımcılığını Hasan Kurul'un üstlendiği dizi, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren'in başarılı yönetmenliğiyle hayat buluyor. Anadolu'nun derin topraklarında geçen hikaye, 1950 ve 1970'li yıllar arasında geçiyor ve iyilikle kötülüğün, varlıkla yokluğun karmaşık dokusunu bir araya getirerek seyirciye aktarıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ile Sultan, Merdo'yu kurtarmak için aşklarından aldıkları güçle büyük bir mücadeleye soyunurlar. İkilinin yakınlaşması Asiye ile Raziye için er ya da geç sırrın açığa çıkması anlamına gelmektedir. İki anne, çocuklarını korumak için onları birbirlerinden ayırmaya karar verir. Asiye bunun üzerine, ailesiyle birlikte Devranoğlu Konağı'na bir ziyaret gerçekleştirir. Ömer, Sultan ve Gülnaz'ın gayretleriyle mahkemeye sunulan yeni delil, Merdo için umut ışığı olur. Latif Bey ise bu hamleler karşısında boş durmaz.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.