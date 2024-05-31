Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan, Celal Ağa'nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır. Celal Ağa, Sultan'a, Ömer'in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder. Kara Ağaç topraklarında ekim zamanı başlamıştır. Ömer'in toprağında kimse çalışmaz. Yalnız kalan Ömer'in yardımına, Raziye yetişir. Bu durum Celal Ağa'yı öfkelendirir. Ömer'in tohum deposunu ortadan kaldırmak için plan yapan Celal Ağa, Ömer'i kaybetmekle karşı karşıya kalınca onu konağa getirmek için son kozunu oynar. Ömer'in kararı ne olacaktır?



Kara Ağaç Destanı 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.