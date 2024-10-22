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KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler?

KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler?
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Yenidoğan çetesi kim? Bebek ölümleriyle gündeme gelen özel hastane isimleri ve kapatılan hastane listesi açıklandı. 22 Ekim 2024 tarihinde kapatılan özel hastanelerin nerede olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler?

Yenidoğan çetesi skandalı sonrası kapatılan özel hastaneler büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen hastanelerin listesini araştırıyor. Eylül 2023'te başlatılan denetimlerde, çeteyle ilişkilendirilen hastaneler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ilk ciddi bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 112 Acil üzerinden örgütle bağlantılı olabileceği düşünülen hastanelere Yenidoğan sevkleri durduruldu. Kapatılan özel hastanelerin listesi, Yenidoğan çetesi skandalıyla gündemde yerini aldı. Kapanan özel hastane isimleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ

  1. Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  2. Özel TRG Hospitalist Hastanesi
  3. Özel Birinci Hastanesi
  4. Özel Güney Hastanesi
  5. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
  6. Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
  7. Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  8. Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
  9. Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler?

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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