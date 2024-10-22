KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler?

Yenidoğan çetesi skandalı sonrası kapatılan özel hastaneler büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen hastanelerin listesini araştırıyor. Eylül 2023'te başlatılan denetimlerde, çeteyle ilişkilendirilen hastaneler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ilk ciddi bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 112 Acil üzerinden örgütle bağlantılı olabileceği düşünülen hastanelere Yenidoğan sevkleri durduruldu. Kapatılan özel hastanelerin listesi, Yenidoğan çetesi skandalıyla gündemde yerini aldı. Kapanan özel hastane isimleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ

Özel Avcılar Hospital Hastanesi Özel TRG Hospitalist Hastanesi Özel Birinci Hastanesi Özel Güney Hastanesi Özel Bağcılar Medilife Hastanesi Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi Özel Reyap İstanbul Hastanesi Özel Bağcılar Şafak Hastanesi Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler: