Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Kandıralı Ferdi tutuklandı

Kandıralı Ferdi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanan 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen gözaltına alınıp tutuklandı.

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

CEZASI KESİNLEŞİNCE GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Hukuk
img

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
img

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
img

Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBayram Korkmaz:

Çökerken sahideeeeeeeen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Yazlık:

oh be içimin yağları eridi bunlara prim verenlerde zaten beyin yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Ocak Akşehir, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli konusu ne? Zembilli oyuncuları kim? Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)? Zembilli karakterleri kim? Zembilli gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı? Zembilli nerede çekiliyor? Zembilli Canlı izle! Zembilli 1. bölüm HD CANLI izleme linki ATV! Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zembilli 1. bölüm tek parça full HD izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 3 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.