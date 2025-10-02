Kandilli Rasathanesi ne zaman kuruldu, ne işe yarar? Kandilli Rasathanesi nerede?

Yaşanan depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi, sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden gündeme geldi. Türkiye'de meydana gelen sarsıntıları anlık olarak kaydeden ve kamuoyuyla paylaşan bu köklü kurumun ne zaman kurulduğu, ne gibi görevler üstlendiği ve deprem verilerini nasıl topladığı gibi sorular merak konusu oldu. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin işleyişine dair detayları araştırıyor. Kurumun geçmişi, faaliyet alanları ve deprem takip sistemiyle ilgili tüm bilgiler haberin devamında sizlerle.

KANDİLLİ RASATHANESİ NE ZAMAN KURULDU?

Kandilli Rasathanesi'nin temelleri 1868 yılında atılmıştır. Başlangıçta Rasathane-i Amire adıyla Pera'da kurulan bu gözlemevi, zaman içinde çeşitli sebeplerle yer değiştirmiştir. 1911 yılında bugünkü yeri olan İstanbul Üsküdar'daki Kandilli sırtlarına taşınmış ve burada yeniden yapılandırılmıştır. 1983 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde "Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü" olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

KANDİLLİ RASATHANESİ NE İŞ YAPAR?

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de yerbilimleri, özellikle depremler konusunda en köklü ve yetkin kurumlardan biridir. Deprem verilerini anlık olarak takip ederek kamuoyuna sunar. Ayrıca meteoroloji, astronomi, tsunami erken uyarı sistemleri, jeomanyetik gözlemler ve dini günlerin hesaplanması gibi alanlarda da bilimsel ve teknik faaliyetlerde bulunur. Aynı zamanda akademik araştırmalar yürütür ve çeşitli bilimsel yayınlara katkı sağlar.

KANDİLLİ RASATHANESİ NEREDE?

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli Mahallesi'nde yer almaktadır. Boğaz'a bakan bir tepe üzerine kurulu olan rasathane, tarihi gözlem binaları ve modern araştırma merkezleriyle hizmet vermektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARİHİ

Kurumun tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanır. 19. yüzyılda meteorolojik gözlemler amacıyla kurulan yapı, zamanla deprem bilimleri başta olmak üzere birçok alanda uzmanlaşmıştır. 1894 İstanbul Depremi sonrası sismolojik çalışmalara ağırlık verilmiş, 20. yüzyıl başlarında ise kurumsal anlamda yeniden yapılandırılmıştır. 1980'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanarak bugünkü modern haline kavuşmuş, teknolojik altyapısını geliştirerek Türkiye'nin en önemli deprem gözlem merkezi olmuştur.