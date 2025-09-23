KANAL D CANLI İZLE: Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bu gün ne var?
Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Kanal D'de bugün neler var? İzleyiciler, günün yayın akışını merak ederken; diziler, yarışmalar ve haber bültenleriyle dopdolu bir gün ekranlarda yerini alıyor. Kanal D'yi canlı izlemek isteyenler ise yayın akışının yanı sıra güvenilir canlı yayın linklerini de araştırıyor. İşte, Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bu gün ne var?
KANAL D CANLI İZLE
Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Arka Sokaklar
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Kılıbık
- 21:45 – Arka Sokaklar
- 00:45 – Kılıbık
- 02:30 – Poyraz Karayel
- 04:45 – Kuzey Güney
UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D ekranlarında her Pazartesi akşamı saat 20:00'de yayınlanan Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan dizi, dramatik olayları ve etkileyici karakter gelişimleriyle dikkat çekiyor. Pazartesi akşamlarınızı renklendiren Uzak Şehir'i kaçırmamak için saat 20.00'da Kanal D karşısında olun!
EŞREF RÜYA HNAGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz sezonlarda her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu. Yoğun ilgi gören yapımın, yeni sezonda da aynı gün ve saatte yayınlanması bekleniyor. Dizinin yayın takvimi henüz resmi olarak açıklanmasa da, hayranlar yeni bölümleri her hafta Çarşamba akşamları izlemeye devam edecekleri konusunda umutlu.