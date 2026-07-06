Haberler

Su kuyusunda ölü bulundu

Su kuyusunda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cuma Aslan (55), su kuyusunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde Cuma Aslan (55), su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Çermik ilçesi kırsal Akçörten Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyuda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişinin Cuma Aslan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aslan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca

Serdar Dursun'a Süper Lig'in şampiyonundan kanca
NATO arşivlerini açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor