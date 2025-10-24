Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 24 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D, 24 Ekim Cuma yayın akışıyla izleyicilerini dopdolu bir gün bekliyor. Sabah kuşağındaki programlardan akşamın sevilen dizilerine kadar geniş içerik yelpazesi sunan kanal, televizyon keyfini kesintisiz yaşatmayı hedefliyor. Gün boyu hangi programlar ekranda olacak ve canlı izleme seçenekleri neler, detaylar haberimizin devamında.

24 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Şirinler: Kayıp Köy (Türkçe Dublaj)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

02:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04:45 – Baht Oyunu (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.