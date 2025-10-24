Haberler

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 24 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 24 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?
Güncelleme:
Kanal D'nin 24 Ekim Cuma program akışı, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Sabah kuşağındaki haber ve sohbet programlarından akşamın popüler dizilerine kadar uzanan zengin içerik seçenekleri, seyircilerin gün boyu ekran başında kalmasını sağlayacak. Peki, Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 24 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D, 24 Ekim Cuma yayın akışıyla izleyicilerini dopdolu bir gün bekliyor. Sabah kuşağındaki programlardan akşamın sevilen dizilerine kadar geniş içerik yelpazesi sunan kanal, televizyon keyfini kesintisiz yaşatmayı hedefliyor. Gün boyu hangi programlar ekranda olacak ve canlı izleme seçenekleri neler, detaylar haberimizin devamında.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

24 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
  • 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
  • 16:45 – Şirinler: Kayıp Köy (Türkçe Dublaj)
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
  • 02:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)
  • 04:45 – Baht Oyunu (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

