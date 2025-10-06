KANAL D CANLI İZLE: 6 Ekim Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, farklı ilgi alanlarına hitap eden dizi, program, yarışma ve haber içerikleriyle izleyicilere zengin bir ekran deneyimi sunuyor. Sabah saatlerinden geceye kadar devam eden yayın maratonu, her yaştan izleyiciye uygun seçenekler barındırıyor. Kanal D'yi gün içinde canlı takip etmek isteyenler ise yayın akışını ve erişim yöntemlerini merak ediyor. Güncel yayın saatleri ve detaylı liste haberimizin devamında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm / Yayında)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)

03:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

05:00 – Baht Oyunu (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.