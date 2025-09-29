Haberler

KANAL D CANLI İZLE: 29 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kanal D'nin bugünkü yayın akışı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gün boyunca ekrana gelecek dizi, program ve haber bültenleriyle Kanal D, yine dopdolu bir içerik sunmaya hazırlanıyor. Bugünün yayın detayları merakla bekleniyor. Peki, 29 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, her yaştan ve farklı ilgi alanlarından izleyiciye hitap eden zengin içerikleriyle öne çıkıyor. Gün boyu süren dizi, program ve haber yayınları, izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Kanal D'yi canlı izlemek isteyenler ise güncel yayın akışı ve erişim linklerini araştırıyor. Tüm detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. 29 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
  • 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
  • 16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, her bölümüyle izleyicilerine duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatıyor. Dramatik olay örgüsü ve karakterlerin derinleşen hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için 20:00'de Kanal D ekranlarında olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, önceki sezonlarda Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu. Yeni sezonda da dizinin aynı gün ve saatte ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın takvimi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, izleyiciler dizinin yeni bölümlerini Çarşamba akşamları izlemeye devam edecekleri yönünde umutlu.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
