KANAL D CANLI İZLE: 26 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, farklı yaş ve ilgi alanlarına sahip izleyicilere hitap eden içerikleriyle dikkat çekiyor. Gün içinde ekrana gelen dizi, program ve haber bültenleri izleyicilere zengin bir seçenek sunuyor. Kanal D yayınlarını canlı takip etmek isteyenler ise güncel yayın akışı ve erişim linklerini araştırıyor. Tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 – 04:30 - Poyraz Karayel

04:30 – 07:00 - Kuzey Güney

07:00 – 09:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – 11:00 - Neler Oluyor Hayatta (Canlı)

11:00 – 14:00 - Yaprak Dökümü

14:00 – 16:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 – 19:00 - Arka Sokaklar

19:00 – 20:00 - Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – 00:15 - Arka Sokaklar

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, her bölümüyle izleyicilerine duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatıyor. Dramatik olay örgüsü ve karakterlerin derinleşen hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için 20:00'de Kanal D ekranlarında olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, önceki sezonlarda Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu. Yeni sezonda da dizinin aynı gün ve saatte ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın takvimi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, izleyiciler dizinin yeni bölümlerini Çarşamba akşamları izlemeye devam edecekleri yönünde umutlu.