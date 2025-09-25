KANAL D CANLI İZLE: 25 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, her kesimden izleyicinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Gün boyunca ekrana gelen diziler, programlar ve haber bültenleri, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Kanal D yayınlarını canlı izlemek isteyenler ise güvenilir yayın linklerini merakla araştırıyor. Güncel yayın akışı ve detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – Uzak Şehir (Tekrar)

23:15 – Eşref Rüya (Tekrar)

02:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04:30 – Kuzey Güney (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, her bölümüyle izleyicilerine duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatıyor. Dramatik olay örgüsü ve karakterlerin derinleşen hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için 20:00'de Kanal D ekranlarında olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, önceki sezonlarda Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu. Yeni sezonda da dizinin aynı gün ve saatte ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın takvimi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, izleyiciler dizinin yeni bölümlerini Çarşamba akşamları izlemeye devam edecekleri yönünde umutlu.