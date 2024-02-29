Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kütahya Belediye Başkan adayı ise Kamil Saraçoğlu oldu. Vatandaşlar, Kamil Saraçoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Kamil Saraçoğlu kimdir? AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu'nun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?