Kamer Genç kimdir? Kamer Genç kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Kamer Genç, özellikle sert çıkışları ve açık sözlülüğüyle kamuoyunun hafızasında yer edinmiştir. Gündeme yeniden gelen ismiyle birlikte, "Kamer Genç kimdir, nereli, hangi partilerde görev yaptı?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kamer Genç ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KAMER GENÇ KİMDİR?

Kamer Genç, 23 Şubat 1940'ta Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Maliye Okulu'nda başladı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 1966 yılında bitirdi. Aynı yıl Danıştay sınavını kazanarak kamu görevine adım attı, 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Savcılığı yaptıktan sonra 1981'de Danışma Meclisi üyeliğine seçildi. 1983-1987 arasında mali müşavirlik yaptıktan sonra siyasete atıldı. Genç, Tunceli'den dört dönem milletvekili seçildi; çeşitli dönemlerde TBMM Başkanvekilliği görevinde bulundu. 2007'de bağımsız olarak tekrar Meclis'e girdi, 2010'da CHP'ye katıldı. 1967'de Sevim Genç'le evlendi, iki çocuk babasıydı. İyi derecede Fransızca biliyordu.

KAMER GENÇ KAÇ YAŞINDA?

Bir dönem Türk siyasetinde sivri dili ve net tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren Kamer Genç'in yaşı, vefatının ardından dahi merak konusu olmaya devam ediyor. 23 Şubat 1940 tarihinde Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde dünyaya gelen Kamer Genç, 22 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 75 yaşındaydı.

KAMER GENÇ NERELİ?

Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden biri olan Kamer Genç'in memleketi, hayatını merak eden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Açık sözlülüğü ve etkili konuşmalarıyla tanınan Genç, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde, 23 Şubat 1940 tarihinde dünyaya gelmiştir.

KAMER GENÇ EVLİ Mİ?

Siyasi kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman merak edilen Kamer Genç'in evli olup olmadığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Genç, 1967 yılında çocukluk yıllarından beri tanıdığı Sevim Genç ile hayatını birleştirmiştir. Uzun yıllar süren evliliklerinden Seçkin ve Seçil adında iki çocukları dünyaya gelmiştir. Kamer Genç, ailesine bağlı yapısıyla da tanınırken, yoğun siyasi temposuna rağmen ailesine vakit ayırmayı ihmal etmeyen bir isim olarak bilinmiştir.